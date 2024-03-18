Российская компания получила первые снимки от своего спутника «Зоркий-2М»

Спутник «Зоркий-2М» был построен частной космической компанией «СПУТНИКС» по заказу Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев отметил растущий интерес российских заказчиков к данным дистанционного зондирования Земли и выразил планы по расширению группировки спутников — к концу года планируется запустить еще пять аппаратов ДЗЗ.

Проект создания группировки высокоразрешающих спутников «Зоркий-2M» реализуется в рамках Дорожной карты «Перспективные космические системы и сервисы». Планируется, что в общей сложности на орбите будет находиться 33 аппарата «Зоркий-2M», которые будут создаваться в течение нескольких лет.