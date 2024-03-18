Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 18 марта 2024, 21:31
1 мин.

Российская компания получила первые снимки от своего спутника «Зоркий-2М»

Который был запущен 29 февраля
Компания Sitronics Group сообщила о получении первых изображений с нового мультиспектрального спутника «Зоркий-2М», который был запущен с космодрома «Восточный» 29 февраля 2024 года.

Этот космический аппарат стал вторым в группировке дистанционного зондирования Земли с разрешением 2,5 метра от Sitronics Group. В настоящее время спутник успешно функционирует на низкой орбите на высоте 520 километров.

Российская компания получила первые снимки от своего спутника «Зоркий-2М»
© Sitronics Group

Спутник «Зоркий-2М» был построен частной космической компанией «СПУТНИКС» по заказу Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев отметил растущий интерес российских заказчиков к данным дистанционного зондирования Земли и выразил планы по расширению группировки спутников — к концу года планируется запустить еще пять аппаратов ДЗЗ.

Проект создания группировки высокоразрешающих спутников «Зоркий-2M» реализуется в рамках Дорожной карты «Перспективные космические системы и сервисы». Планируется, что в общей сложности на орбите будет находиться 33 аппарата «Зоркий-2M», которые будут создаваться в течение нескольких лет.

Источник:Sitronics Group
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#космос
,
#снимки
,
#спутник