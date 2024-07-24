Российская компания построит завод для производства моторов для станков

Генеральный директор ООО «Фишер технолоджи» Михаил Яковец отметил, что на данный момент компания производит 30 шпиндель-моторов в год на ремонтном производстве. Новый завод начнет выпускать продукцию к концу 2025 года, планируя ежегодное производство 150−200 моторов.

Компания активно работает над созданием нового производства с поддержкой государственных программ и регионального Минпромторга. Важной задачей является замена импортных компонентов на отечественные. Сейчас из 154 компонентов моторов только 13 изготавливаются за рубежом. Цель компании — сделать компонентную базу полностью российской. добавил Яковец.