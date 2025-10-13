Российская компания предложила систему защиты от телефонного мошенничества

Разработка анализирует десятки параметров сигнала с помощью нейросети, определяя местоположение незаконных устройств. По словам представителей компании, этот подход эффективнее ранее использовавшихся методов контроля трафика.

SIM-боксы представляют собой устройства с множеством SIM-карт, изначально созданные для тестирования сетей связи. Преступники используют их для массовых звонков, рассылки спама, подмены номеров и атак на системы двухфакторной аутентификации.

Для защиты крупных городов потребуется около 30 тысяч базовых станций общей стоимостью 60 миллиардов рублей. Как отмечают разработчики, это в пять раз меньше годовых потерь от мошенничества. Для эффективной работы системы достаточно модернизировать 5−10% существующей инфраструктуры.

Компания планирует оформить международный патент.