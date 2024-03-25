Российская компания представила новый бизнес-помощник на базе ИИ

Благодаря использованию нейросетей, IVA GPT способен решать разнообразные рабочие задачи, такие как расшифровка речи участников видеоконференций, создание краткого резюме мероприятий, перевод текстов на разные языки и даже ведение деловой переписки.

Генеральный директор компании, Станислав Иодковский, подчеркнул, что новый сервис станет центральным элементом экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Он также отметил, что IVA GPT не только оптимизирует рабочие процессы, но и способствует созданию единого цифрового сознания компаний, накапливая и систематизируя знания и опыт всех сотрудников.

Бизнес-помощник также обладает широкими функциональными возможностями, включая ответы на профессиональные вопросы, помощь в различных научных областях и предоставление рекомендаций на основе анализа данных от сотрудников.