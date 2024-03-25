Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 25 марта 2024, 23:15
1 мин.

Российская компания представила новый бизнес-помощник на базе ИИ

Для улучшения корпоративной коммуникации
Российская компания IVA Technologies анонсировала запуск нового сервиса — бизнес-помощника на базе искусственного интеллекта под названием IVA GPT. Этот инструмент предназначен для улучшения корпоративных коммуникаций и повышения производительности сотрудников.

Благодаря использованию нейросетей, IVA GPT способен решать разнообразные рабочие задачи, такие как расшифровка речи участников видеоконференций, создание краткого резюме мероприятий, перевод текстов на разные языки и даже ведение деловой переписки.

Генеральный директор компании, Станислав Иодковский, подчеркнул, что новый сервис станет центральным элементом экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Он также отметил, что IVA GPT не только оптимизирует рабочие процессы, но и способствует созданию единого цифрового сознания компаний, накапливая и систематизируя знания и опыт всех сотрудников.

Бизнес-помощник также обладает широкими функциональными возможностями, включая ответы на профессиональные вопросы, помощь в различных научных областях и предоставление рекомендаций на основе анализа данных от сотрудников.

Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#искусственный интеллект
,
#бизнес
,
#помощь