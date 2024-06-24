Российская компания представила протез с микропроцессорным управлением

Опубликовано 24 июня 2024, 22:35
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Российская компания представила протез с микропроцессорным управлениемSteplife B7
Компания Steplife, резидент «Сколково», представила новую серийную модель протеза бедра с микропроцессорным управлением Steplife B7. Этот протез, обученный математическими алгоритмами, автоматически подстраивается под движения человека. Ожидается, что серийное производство начнется в 2024 году. Об этом сообщили представители «Сколково» и Центра биомедицинских технологий.
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Основная задача Steplife заключается в массовом производстве современных российских протезов. Продукция уже доступна в более чем 30 регионах России и успешно используется пациентами с ампутацией.
Протез Steplife B7 включает в себя электронную опорную трубку с тенздатчиками, способными выполнить более 32 миллионов операций. Эти устройства позволяют пациентам активно участвовать в повседневной жизни, включая занятия спортом и использование мобильных приложений для управления режимами протеза.