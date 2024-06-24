Российская компания представила протез с микропроцессорным управлением

Основная задача Steplife заключается в массовом производстве современных российских протезов. Продукция уже доступна в более чем 30 регионах России и успешно используется пациентами с ампутацией.

Протез Steplife B7 включает в себя электронную опорную трубку с тенздатчиками, способными выполнить более 32 миллионов операций. Эти устройства позволяют пациентам активно участвовать в повседневной жизни, включая занятия спортом и использование мобильных приложений для управления режимами протеза.