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В России
Опубликовано 19 марта 2024, 14:03
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Российская компания разработает ПО для эксперимента с блокчейн в космосе

В текущем году
Аэрокосмическая корпорация «Новый космос» планирует завершить разработку программного обеспечения (ПО) для проведения эксперимента с использованием технологии блокчейн в космосе.

Генеральный директор корпорации Антон Алексеев сообщил, что сотрудничество с НИИ «Спецвузавтоматика» позволит создать ПО, которое позволит осуществить операции передачи информации между абонентами через космическое пространство.

В рамках проекта планируется использование криптоключей, вынесенных на космическую станцию. Сначала эксперимент будет проведен на борту Международной космической станции, а затем такое программное обеспечение может быть использовано на спутниках, отметил Алексеев.

Этот проект направлен на развитие технологий в области блокчейн и может стать основой для различных применений, включая сбор и обмен информацией между устройствами интернета вещей и цифровые финансовые активы.

По мнению Алексеева, завершение разработки программного обеспечения ожидается в текущем году.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#криптовалюта
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#космос
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#Россия
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#разработка