Российская компания разработает ПО для эксперимента с блокчейн в космосе

Генеральный директор корпорации Антон Алексеев сообщил, что сотрудничество с НИИ «Спецвузавтоматика» позволит создать ПО, которое позволит осуществить операции передачи информации между абонентами через космическое пространство.

В рамках проекта планируется использование криптоключей, вынесенных на космическую станцию. Сначала эксперимент будет проведен на борту Международной космической станции, а затем такое программное обеспечение может быть использовано на спутниках, отметил Алексеев.

Этот проект направлен на развитие технологий в области блокчейн и может стать основой для различных применений, включая сбор и обмен информацией между устройствами интернета вещей и цифровые финансовые активы.

По мнению Алексеева, завершение разработки программного обеспечения ожидается в текущем году.