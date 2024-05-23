Российская компания разработала систему для автономных самосвалов

Опубликовано 23 мая 2024, 21:38
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Российская компания разработала систему для автономных самосваловПройдены испытания
Компания «Цифра роботикс», входящая в состав ГК «Цифра», разработала комплексное решение для автоматизации карьерных самосвалов, ранее управляемых только водителями. Генеральный директор компании Сергей Емельченков сообщил о планах также разработать аналогичное решение для оборудования, используемого в подземных работах.
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Это первое в России предложение подобного рода для горнодобывающей отрасли. Решение представляет собой комплект контроллеров и датчиков для модернизации машин, что позволит им работать в автономном режиме и снизить финансовую нагрузку в проектах автоматизации промышленных участков. Первый проект модернизации планируется завершить летом 2024 года.
Система уже прошла успешные испытания на двух самосвалах, третий также пройдет испытания в июне. После модернизации самосвал может использоваться как с водителем, так и в автономном режиме.