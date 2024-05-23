Российская компания разработала систему для автономных самосвалов

Это первое в России предложение подобного рода для горнодобывающей отрасли. Решение представляет собой комплект контроллеров и датчиков для модернизации машин, что позволит им работать в автономном режиме и снизить финансовую нагрузку в проектах автоматизации промышленных участков. Первый проект модернизации планируется завершить летом 2024 года.

Система уже прошла успешные испытания на двух самосвалах, третий также пройдет испытания в июне. После модернизации самосвал может использоваться как с водителем, так и в автономном режиме.