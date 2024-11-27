Российская компания разработала учебную модель лунной базы для школ

Модель лунной базы состоит из нескольких модулей, включая системы связи, энергоснабжения, водоснабжения, жилой модуль, оранжерею, солнечные панели и даже ровер с манипулятором. Каждую из этих частей можно настраивать и программировать для выполнения различных задач с использованием программного обеспечения на языке Python. Также предусмотрена возможность печати дополнительных моделей и элементов базы на 3D-принтере.

Кроме того, в комплект входят учебная программа и методические материалы, которые помогут школьникам осваивать 3D-моделирование, программирование и основы робототехники. Особое внимание уделяется биологии и космонавтике, что позволит учащимся познакомиться с реальными проблемами освоения других планет и их спутников.