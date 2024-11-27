Российская компания разработала учебную модель лунной базы для школ

Опубликовано 27 ноября 2024, 21:241 мин.
Российская компания разработала учебную модель лунной базы для школКомплекс поможет школьникам изучать космонавтику и робототехнику
Российская частная космическая компания «Спутникс», входящая в состав Sitronics Group, представила учебно-лабораторную модель лунной базы. Этот комплекс, названный NEMEYA, предназначен для использования в космических классах и школах робототехники. Он позволит школьникам углубленно изучать различные аспекты науки и техники, связанные с космонавтикой.
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Модель лунной базы состоит из нескольких модулей, включая системы связи, энергоснабжения, водоснабжения, жилой модуль, оранжерею, солнечные панели и даже ровер с манипулятором. Каждую из этих частей можно настраивать и программировать для выполнения различных задач с использованием программного обеспечения на языке Python. Также предусмотрена возможность печати дополнительных моделей и элементов базы на 3D-принтере.
Кроме того, в комплект входят учебная программа и методические материалы, которые помогут школьникам осваивать 3D-моделирование, программирование и основы робототехники. Особое внимание уделяется биологии и космонавтике, что позволит учащимся познакомиться с реальными проблемами освоения других планет и их спутников.