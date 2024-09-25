Российская компания «Силовые машины» начнут выпуск ветроустановок

По словам Ивановского, проект по созданию ветроустановок уже запущен, и компания намерена развивать свою продукцию в области возобновляемых источников энергии. Он отметил, что производство начнется с модели мощностью 5,3 МВт, а в дальнейшем планируется расширение линейки ветроустановок.

Генеральный конструктор Александр Ивановский также подчеркнул, что «Силовые машины» активно заинтересованы в производстве оборудования для ветроэнергетики. Это направление соответствует мировым тенденциям перехода на чистые источники энергии и укрепления позиций компании на рынке возобновляемых технологий.