Российская компания «Силовые машины» начнут выпуск ветроустановок

Опубликовано 25 сентября 2024, 20:581 мин.
Российская компания «Силовые машины» начнут выпуск ветроустановокВ 2027 году
Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» планирует в 2027 году запустить производство ветроустановки мощностью 5,3 МВт. Об этом сообщил генеральный конструктор Александр Ивановский во время конференции «Территория энергодиалога».
По словам Ивановского, проект по созданию ветроустановок уже запущен, и компания намерена развивать свою продукцию в области возобновляемых источников энергии. Он отметил, что производство начнется с модели мощностью 5,3 МВт, а в дальнейшем планируется расширение линейки ветроустановок.
Генеральный конструктор Александр Ивановский также подчеркнул, что «Силовые машины» активно заинтересованы в производстве оборудования для ветроэнергетики. Это направление соответствует мировым тенденциям перехода на чистые источники энергии и укрепления позиций компании на рынке возобновляемых технологий.