Российская компания создала ИИ-ассистента для анализа данных

Основой платформы стала большая языковая модель LLM, обученная как с помощью человека, так и автономно, что позволяет значительно повысить производительность сотрудников, освобождая их от рутины. В ближайшее время планируется пилотное внедрение ИИ-ассистента на одном из промышленных предприятий, что поможет усовершенствовать продукт для дальнейшего распространения.

Кроме того, Sitronics Group продолжает разработку платформы видеоаналитики Sitronics EYE на основе VMS (Video Management System). Она включает готовые модули компьютерного зрения для детектирования различных событий, таких как пожары, нарушения безопасности, несанкционированный доступ и другие.