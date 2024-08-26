Российская компания создала конструктор домов на базе ИИ

Опубликовано 26 августа 2024, 23:371 мин.
Российская компания создала конструктор домов на базе ИИОн поможет пользователям проектировать новостройки
Российский девелопер «ПИК» представил новый проект «Первый AI-дом», который позволит пользователям создавать дома своей мечты с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает пресс-служба компании, в виртуальной реальности будет создан жилой квартал с поликлиниками, спортивными площадками и школами.
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В рамках проекта граждане смогут описывать нейросети характеристики новостроек, включая этажность, размер окон, цвет фасадов и материалы. Нейросеть будет генерировать внешний вид зданий и предлагать их расположение в цифровом квартале.
Проект также включает конкурс на лучший фасад дома, идея которого будет реализована в одном из будущих жилых кварталов. Участники, чьи идеи будут признаны лучшими, будут указаны в проектной документации. Итоги конкурса будут подведены 23 сентября 2024 года, отметили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева