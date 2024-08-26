Российская компания создала конструктор домов на базе ИИ

В рамках проекта граждане смогут описывать нейросети характеристики новостроек, включая этажность, размер окон, цвет фасадов и материалы. Нейросеть будет генерировать внешний вид зданий и предлагать их расположение в цифровом квартале.

Проект также включает конкурс на лучший фасад дома, идея которого будет реализована в одном из будущих жилых кварталов. Участники, чьи идеи будут признаны лучшими, будут указаны в проектной документации. Итоги конкурса будут подведены 23 сентября 2024 года, отметили в пресс-службе.