Российская компания создала микроспутник для изучения космической погоды

Опубликовано 17 июля 2024, 17:01
1 мин.
Российская компания создала микроспутник для изучения космической погодыЕго запуск намечен на конец года
Российская компания «Спутникс», входящая в Sitronics Group, создала микроспутник ArcticSat для изучения космической погоды в приполярных областях. Запуск аппарата, разработанного для Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, планируется на конец 2024 года.
В пресс-службе компании Sitronics Group рассказали, что ArcticSat будет исследовать влияние космической погоды на системы космических аппаратов и мониторить суда в акватории Севморпути. Аппарат формата CubeSat размером 3U (30×10×10 см) оснащен детектором космической радиации, обзорной камерой и приемником сигналов автоматической идентификационной системы.
Также на борту микроспутника разместят арт-объект в виде осьминога, созданный российской художницей Настей Миро, для привлечения внимания к проблеме космического мусора, добавили в пресс-службе.