Российская компания создала микроспутник для изучения космической погоды

В пресс-службе компании Sitronics Group рассказали, что ArcticSat будет исследовать влияние космической погоды на системы космических аппаратов и мониторить суда в акватории Севморпути. Аппарат формата CubeSat размером 3U (30×10×10 см) оснащен детектором космической радиации, обзорной камерой и приемником сигналов автоматической идентификационной системы.

Также на борту микроспутника разместят арт-объект в виде осьминога, созданный российской художницей Настей Миро, для привлечения внимания к проблеме космического мусора, добавили в пресс-службе.