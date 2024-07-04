Российская компания создала навигационную систему для умных трамваев

В компании сообщили, что одной из главных проблем автономного движения в городах является недостаточная точность определения местоположения в условиях «глушения» GPS-сигналов высотными зданиями, мостами и другими преградами. Для решения этой проблемы специалисты Cognitive Pilot создали собственную систему навигации, основанную на инерциальном модуле, одометрическом датчике и картографии рельсовой сети города.

В случае потери сигнала GPS система автоматически переходит на использование данных одометрического датчика и инерциального модуля, что обеспечивает высокую точность позиционирования. Кроме того, введен специальный механизм для контроля источников ошибок и динамики износа оборудования.

Новая навигационная система также оборудована антропоморфным искусственным интеллектом, который обрабатывает данные компьютерного зрения и корректирует координаты при несоответствии с картографическими данными, обеспечивая надежное и точное управление транспортом.