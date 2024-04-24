Российская компания создала новое поколение SSD

SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3x4 NVMe стали доступны в моделях от 256 ГБ до 2 ТБ. Они адаптированы для использования в технике «Гравитон» и совместимы с российскими операционными системами.

Технологии «Гравитон» обеспечивают чтение и запись данных со скоростью до 2400 и 1700 МБ/с соответственно, что делает их подходящими для широкого спектра задач. Программное обеспечение включает технологию сквозной защиты данных и систему самодиагностики для обеспечения долговечности и надежности работы.