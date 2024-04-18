Российская компания создала облачное хранилище данных без серверов

Это решение позволяет использовать свободное пространство на компьютерах в офисе для создания нового облака данных. По мнению разработчиков, такой подход обеспечивает безопасность информации, так как данные остаются внутри компании. При этом доступ к информации имеют только авторизованные пользователи.

Новое хранилище подходит для хранения фото- и видеоконтента, а также документов, требующих дополнительной защиты. Для безопасности данные разделяются на фрагменты с использованием криптографических алгоритмов, что предотвращает их полное восстановление злоумышленниками.

Кроме того, система обладает высокой устойчивостью к сбоям, так как не зависит от отдельных серверов. Пользователи могут воспользоваться автоматическим резервным копированием данных и использовать систему на различных операционных системах.

Планируется также выпустить мобильную версию приложения Datananny, что позволит пользователям управлять своими данными в любое время и в любом месте.