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В России
Опубликовано 18 апреля 2024, 17:48
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Российская компания создала облачное хранилище данных без серверов

Обеспечивая безопасность от утечек
Российская компания Datananny представила децентрализованное облачное хранилище, которое позволяет хранить данные на разных устройствах, обеспечивая безопасность от утечек. Разработка не требует постоянного расширения серверов и является более эффективной по сравнению с технологиями блокчейна.
Российская компания создала облачное хранилище данных без серверов

© Ferra.ru

Это решение позволяет использовать свободное пространство на компьютерах в офисе для создания нового облака данных. По мнению разработчиков, такой подход обеспечивает безопасность информации, так как данные остаются внутри компании. При этом доступ к информации имеют только авторизованные пользователи.

Новое хранилище подходит для хранения фото- и видеоконтента, а также документов, требующих дополнительной защиты. Для безопасности данные разделяются на фрагменты с использованием криптографических алгоритмов, что предотвращает их полное восстановление злоумышленниками.

Кроме того, система обладает высокой устойчивостью к сбоям, так как не зависит от отдельных серверов. Пользователи могут воспользоваться автоматическим резервным копированием данных и использовать систему на различных операционных системах.

Планируется также выпустить мобильную версию приложения Datananny, что позволит пользователям управлять своими данными в любое время и в любом месте.