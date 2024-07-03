Российская компания создала платформу на основе ИИ для мониторинга пространств

Платформа Geovision.ImageryData позволяет автоматизированно искать и загружать спутниковые снимки, учитывая параметры типа спутника, временные периоды и облачность. Geovision.Project позволяет проводить анализ растровых данных с помощью нейронных сетей, обеспечивая высокую точность и оперативность обработки.

Система Geovision.Storage сохраняет исходные данные и результаты обработки, обеспечивая безопасное хранение информации без передачи в облачные сервисы.

Платформа Geovision уже нашла применение в различных секторах, включая лесное хозяйство, где она используется для автоматического мониторинга лесоизменений и других аспектов. В ближайшем будущем ожидается расширение функционала для строительной отрасли и сельского хозяйства.