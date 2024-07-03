Российская компания создала платформу на основе ИИ для мониторинга пространств

Опубликовано 03 июля 2024, 23:14
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Российская компания создала платформу на основе ИИ для мониторинга пространствGeovision
Компания «Инногеотех» представила новую платформу Geovision, способную в реальном времени анализировать изменения в лесной отрасли, землепользовании, сельском хозяйстве и недропользовании с использованием ИИ-моделей. Она объединяет анализ космических снимков, обработку данных и хранение результатов в одной системе.
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Платформа Geovision.ImageryData позволяет автоматизированно искать и загружать спутниковые снимки, учитывая параметры типа спутника, временные периоды и облачность. Geovision.Project позволяет проводить анализ растровых данных с помощью нейронных сетей, обеспечивая высокую точность и оперативность обработки.
Система Geovision.Storage сохраняет исходные данные и результаты обработки, обеспечивая безопасное хранение информации без передачи в облачные сервисы.
Платформа Geovision уже нашла применение в различных секторах, включая лесное хозяйство, где она используется для автоматического мониторинга лесоизменений и других аспектов. В ближайшем будущем ожидается расширение функционала для строительной отрасли и сельского хозяйства.
Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева