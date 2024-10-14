Российская компания создала решение для мониторинга Telegram

Система под названием «Спрут-Тел» позволяет мониторить Telegram на основе заданных ключевых слов. Она обнаруживает экстремистский и деструктивный контент, формирует списки источников для поиска и собирает текстовые данные из каналов, публичных чатов и комментариев. После этого осуществляется аналитическая обработка собранной информации в соответствии с требованиями заказчика.

Кроме того, «Спрут-Тел» может устанавливать аккаунты, оставлявшие реакции на посты, а также тестируется функция поведенческого анализа пользователей для выявления ботов. В условиях увеличения случаев вербовки несовершеннолетних через соцсети, разработка такого инструмента становится особенно актуальной.

По словам Игоря Бедерова, сооснователя компании, правоохранительные органы нуждаются в эффективных решениях для оперативного мониторинга контента и снижения плотности запрещенных материалов в интернете.