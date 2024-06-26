Российская компания создаст электронные карты Онежского озера для судоходства

Проект разделен на два этапа: первый включает оцифровку северной части Онежского озера площадью 4840 квадратных километров до ноября текущего года, а второй предполагает исследования южной части озера, охватывающей 4877 квадратных километров и завершающиеся к ноябрю 2025 года, отметили в пресс-службе.

Для создания ЭНК будет использоваться космическая съемка береговой линии, картографические и гидрографические работы. В процессе проекта будут задействованы разработки Sitronics KT, включая современные системы автоматизации изысканий и навигационные комплексы.