Российская компания создаст электронные карты Онежского озера для судоходства

Опубликовано 26 июня 2024, 14:44
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Российская компания создаст электронные карты Онежского озера для судоходстваС помощью космической съемки
Российская компания Sitronics KT, входящая в состав группы Sitronics, запустит проект по созданию электронных навигационных карт (ЭНК) для Онежского озера. Как сообщила пресс-служба компании, до 2026 года планируется оцифровать 9,7 тысяч квадратных километров водного пространства России.
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Проект разделен на два этапа: первый включает оцифровку северной части Онежского озера площадью 4840 квадратных километров до ноября текущего года, а второй предполагает исследования южной части озера, охватывающей 4877 квадратных километров и завершающиеся к ноябрю 2025 года, отметили в пресс-службе.
Для создания ЭНК будет использоваться космическая съемка береговой линии, картографические и гидрографические работы. В процессе проекта будут задействованы разработки Sitronics KT, включая современные системы автоматизации изысканий и навигационные комплексы.