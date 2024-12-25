Российская компания «Спутникс» протестировала электронный дисплей в космосе

Космический аппарат был создан в сотрудничестве с Самарским университетом имени академика С. П. Королева в рамках проекта Space-Pi, организованного Фондом содействия инновациям. Спутник был запущен 5 ноября с космодрома Восточный в качестве попутной полезной нагрузки, основной задачей которого является использование компактного гиперспектрометра с разрешением 7 метров на пиксель.

Эксперимент с электронным дисплеем имеет целью демонстрацию новых возможностей для передачи фото- и видеоконтента прямо с орбиты. Как отметил генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко, такой способ трансляции материала может быть интересен как компаниям, так и частным лицам, которые желают отправить свое послание из космоса.