Российская компания «Стилспэйс» запустит второй спутник в 2025 году

Опубликовано 27 июня 2024, 20:37
1 мин.
Российская компания «Стилспэйс» запустит второй спутник в 2025 годуВ рамках развертывания группировки
Российская космическая компания «Стилспэйс» сообщила о планах запустить второй спутник дистанционного зондирования Земли «Стилсат» в 2025 году. Это станет частью стратегии развертывания группировки из девяти аппаратов, которая планируется завершить к 2027 году.
© Ferra.ru
Исполнительный директор компании, Антон Бурмак, подчеркнул, что первый спутник уже успешно функционирует с 2024 года, предоставляя данные с высоким разрешением.
Согласно его словам, новый аппарат будет разработан и собран на собственном производстве в Москве. Планируется начать сборку в четвертом квартале текущего года, что позволит соблюсти график развертывания группировки.
Оба спутника будут оснащены передовыми технологиями для дистанционного зондирования, способными обеспечить высококачественные изображения и данные для анализа, отметил Антон Бурмак.