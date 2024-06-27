Российская компания «Стилспэйс» запустит второй спутник в 2025 году

Исполнительный директор компании, Антон Бурмак, подчеркнул, что первый спутник уже успешно функционирует с 2024 года, предоставляя данные с высоким разрешением.

Согласно его словам, новый аппарат будет разработан и собран на собственном производстве в Москве. Планируется начать сборку в четвертом квартале текущего года, что позволит соблюсти график развертывания группировки.

Оба спутника будут оснащены передовыми технологиями для дистанционного зондирования, способными обеспечить высококачественные изображения и данные для анализа, отметил Антон Бурмак.