Российская компания внедрит ИИ для анализа данных с орбиты

Опубликовано 16 октября 2024, 22:261 мин.
Российская компания внедрит ИИ для анализа данных с орбитыЧто ускорит процесс получения данных
Российская компания Sitronics Space активно разрабатывает технологии искусственного интеллекта (ИИ) для спутников. Юрий Ильин, директор департамента продуктов и сервисов компании, сообщил, что инженеры работают над созданием моделей ИИ, которые смогут обрабатывать данные непосредственно на борту космических аппаратов.
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Технология позволит автоматически фильтровать снимки с дефектами или облачностью, а также обнаруживать объекты на земле. Это значительно ускорит процесс получения данных и их предоставления конечным пользователям.
Еще одним важным направлением является внедрение больших языковых моделей (LLM). По словам Ильина, такие модели позволят пользователям задавать вопросы на естественном языке и получать конкретные ответы, без необходимости самостоятельно обрабатывать гигабайты снимков.
Ильин также отметил, что внедрение этих технологий поможет российской космической отрасли сделать значительный шаг вперед и повысить ценность данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для экономики.