Российская компания внедрит ИИ для анализа данных с орбиты

Технология позволит автоматически фильтровать снимки с дефектами или облачностью, а также обнаруживать объекты на земле. Это значительно ускорит процесс получения данных и их предоставления конечным пользователям.

Еще одним важным направлением является внедрение больших языковых моделей (LLM). По словам Ильина, такие модели позволят пользователям задавать вопросы на естественном языке и получать конкретные ответы, без необходимости самостоятельно обрабатывать гигабайты снимков.

Ильин также отметил, что внедрение этих технологий поможет российской космической отрасли сделать значительный шаг вперед и повысить ценность данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для экономики.