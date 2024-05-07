Опубликовано 07 мая 2024, 18:46
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Российская компания выпустит новую серию аналога Lego — Brick LabsК осени этого года
Российская компания Inventive Toys, входящая в группу Inventive Retail Group, анонсировала планы по запуску новых серий собственных конструкторов Brick Labs. По словам вице-президента Inventive Retail Group, Ильи Лавренова, первая серия ожидается к осени 2024 года, а две следующие — в 2025. Пока детали о новых сериях остаются тайной.
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Руководитель отметил, что собственные бренды игрушек становятся популярными из-за дороговизны импортных аналогов. Кроме того, Inventive Toys рассматривает возможность разработки новых линеек игрушек и других категорий товаров, но это все еще на этапе разработки.
Лавренов также подчеркнул важность маркетинга и контента для успешного продвижения игрушек на рынке. По его мнению, только поддержка соответствующими акциями и информационным контентом может обеспечить развитие в данном сегменте.