Руководитель отметил, что собственные бренды игрушек становятся популярными из-за дороговизны импортных аналогов. Кроме того, Inventive Toys рассматривает возможность разработки новых линеек игрушек и других категорий товаров, но это все еще на этапе разработки.

Лавренов также подчеркнул важность маркетинга и контента для успешного продвижения игрушек на рынке. По его мнению, только поддержка соответствующими акциями и информационным контентом может обеспечить развитие в данном сегменте.