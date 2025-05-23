В России
Опубликовано 23 мая 2025, 13:18
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Российская компания заменила импортные технологии в производстве

«Микробор» из ОЭЗ Москвы освоил реверсивный инжиниринг
Предприятие «Микробор», расположенное в особой экономической зоне «Технополис Москва», внедрило технологию реверсивного инжиниринга. Это позволило компании отказаться от зарубежной технологии, ранее использовавшейся на крупных предприятиях автомобильной отрасли.
Российская компания заменила импортные технологии в производстве

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На проект было направлено около 250 миллионов рублей. Благодаря новым решениям «Микробор» теперь самостоятельно анализирует и воспроизводит технологические процессы, ранее доступные только зарубежным производителям. Это стало шагом к снижению зависимости от импортной продукции.

В рамках программы по внедрению реверс-инжиниринга «Микробор» улучшил характеристики выпускаемых инструментов. Также компания ведет научные и опытно-конструкторские работы на базе собственного центра. Разработанные технологии уже применяются в производстве, а продукция включена в реестр промышленных товаров Минпромторга России.

Компания, которая работает в «Технополисе» с 2019 года, производит металлорежущий инструмент из твердого сплава и сверхтвердых материалов.