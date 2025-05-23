Российская компания заменила импортные технологии в производстве

На проект было направлено около 250 миллионов рублей. Благодаря новым решениям «Микробор» теперь самостоятельно анализирует и воспроизводит технологические процессы, ранее доступные только зарубежным производителям. Это стало шагом к снижению зависимости от импортной продукции.

В рамках программы по внедрению реверс-инжиниринга «Микробор» улучшил характеристики выпускаемых инструментов. Также компания ведет научные и опытно-конструкторские работы на базе собственного центра. Разработанные технологии уже применяются в производстве, а продукция включена в реестр промышленных товаров Минпромторга России.

Компания, которая работает в «Технополисе» с 2019 года, производит металлорежущий инструмент из твердого сплава и сверхтвердых материалов.