Российская компания запустила производство туристических автобусов

Опубликовано 04 сентября 2024, 13:051 мин.
Российская компания запустила производство туристических автобусовПродажи начнутся в декабре 2024 года
Компания «Соллерс» начала серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом на заводе во Владивостоке, сообщает РИА Новости. На конвейер встали две модели: туристический автобус Sollers SA9 и междугородний автобус Sollers SA6. Ожидается, что старт продаж намечен на декабрь 2024 года.
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Производственные мощности на заводе «Автомобильные индустриальные технологии», ранее совместное предприятие с Mazda, включают сборочную и тестовую линии. Планируется выпуск до 1,5 тысяч автобусов в год с поэтапным увеличением локализации производства.
Гендиректор «Соллерса» Николай Соболев отметил, что запуск нового производства поможет удовлетворить потребности российского рынка, который сейчас в основном зависит от импортных автобусов. Новые модели предлагают высокий уровень комфорта и безопасности, включая системы электронного контроля, кондиционеры и удобные сиденья.