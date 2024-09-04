Российская компания запустила производство туристических автобусов

Производственные мощности на заводе «Автомобильные индустриальные технологии», ранее совместное предприятие с Mazda, включают сборочную и тестовую линии. Планируется выпуск до 1,5 тысяч автобусов в год с поэтапным увеличением локализации производства.

Гендиректор «Соллерса» Николай Соболев отметил, что запуск нового производства поможет удовлетворить потребности российского рынка, который сейчас в основном зависит от импортных автобусов. Новые модели предлагают высокий уровень комфорта и безопасности, включая системы электронного контроля, кондиционеры и удобные сиденья.