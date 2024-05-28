Российская компания запустила производство зарядных станций для электромобилей

Опубликовано 28 мая 2024, 19:49
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Российская компания запустила производство зарядных станций для электромобилейОни будут доступны в начале 2025 года
Российская компания Sitronics Electro, специализирующаяся на зарядных станциях для электротранспорта, начала серийное производство быстрых зарядных устройств мощностью до 262 кВт. Первые станции eStation Super будут доступны клиентам уже в начале 2025 года.
Станция eStation Super позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей и оборудована онлайн-диагностикой, устраняющей ошибки без выезда специалистов. Она поддерживает режим идентификации «plug & charge», делая процесс зарядки простым и безопасным. Дизайн станции разработан студией Артемия Лебедева с возможностью персонализации для клиента.
По словам исполнительного директора Sitronics Electro Андрея Гурленова, компания уже имеет опыт в зарядке электромобилей, и новые станции будут обладать высоким показателем успешных сессий зарядки с первой попытки.