Российская компания запустила производство зарядных станций для электромобилей

Станция eStation Super позволяет одновременно заряжать до четырех электромобилей и оборудована онлайн-диагностикой, устраняющей ошибки без выезда специалистов. Она поддерживает режим идентификации «plug & charge», делая процесс зарядки простым и безопасным. Дизайн станции разработан студией Артемия Лебедева с возможностью персонализации для клиента.

По словам исполнительного директора Sitronics Electro Андрея Гурленова, компания уже имеет опыт в зарядке электромобилей, и новые станции будут обладать высоким показателем успешных сессий зарядки с первой попытки.