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В России
Опубликовано 11 апреля 2024, 20:20
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Российская компания запустила спутник для рекламы брендов в космосе

Которые увидят 18 крупнейших городов мира
Компания Avant Space, являющаяся резидентом «Сколково» (Группы ВЭБ. РФ), успешно запустила в космос прототип рекламного спутника Земли. Это предоставляет брендам возможность разместить свои логотипы на спутнике и стать наиболее заметными объектами на ночном небе.
Российская компания запустила спутник для рекламы брендов в космосе

© Ferra.ru

Инженеры Avant Space разработали группировку малых космических аппаратов с системой лазерного проецирования, которые смогут формировать в небе логотипы и тексты, напоминающие созвездия. Спутники будут находиться на орбите в течение трех лет и позволят жителям 18 крупнейших городов мира с общим населением 335 миллионов человек видеть рекламу на протяжении 3−5 минут во время прохождения над городами.

По словам основателя Avant Space Антона Оссовского, этот проект направлен на снижение вреда окружающей среде, вызванного устаревшими билбордами и энергопотребляющими светодиодными экранами. По его оценкам, к 2027 году мировой рынок наружной рекламы вырастет с $ 39 млрд до $ 53 млрд, а космический рынок достигнет $ 1 трлн.

Стоимость размещения логотипа на первом рекламном спутнике составляет $ 1 млн при заключении контракта до конца 2024 года. Первый контракт с брендом будет заключен в День космонавтики, 12 апреля 2025 года.

Источник:Avant Space
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#космос
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#спутник
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#разработка