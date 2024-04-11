Российская компания запустила спутник для рекламы брендов в космосе

Инженеры Avant Space разработали группировку малых космических аппаратов с системой лазерного проецирования, которые смогут формировать в небе логотипы и тексты, напоминающие созвездия. Спутники будут находиться на орбите в течение трех лет и позволят жителям 18 крупнейших городов мира с общим населением 335 миллионов человек видеть рекламу на протяжении 3−5 минут во время прохождения над городами.

По словам основателя Avant Space Антона Оссовского, этот проект направлен на снижение вреда окружающей среде, вызванного устаревшими билбордами и энергопотребляющими светодиодными экранами. По его оценкам, к 2027 году мировой рынок наружной рекламы вырастет с $ 39 млрд до $ 53 млрд, а космический рынок достигнет $ 1 трлн.

Стоимость размещения логотипа на первом рекламном спутнике составляет $ 1 млн при заключении контракта до конца 2024 года. Первый контракт с брендом будет заключен в День космонавтики, 12 апреля 2025 года.