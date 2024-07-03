Российская компания запустит производство лекарств в ампулах

Новый цех № 8 будет выпускать такие обезболивающие как кеторолак, а также другие важные препараты, такие как диклофенак, кетопрофен и дротаверин. Этот шаг направлен на обеспечение импортозамещения и повышение лекарственного самообеспечения страны.

Планы компании включают увеличение выпуска продукции до более 210 млн упаковок в текущем году, что на 24% больше, чем в 2023 году. В ассортимент уже введено 59 новых номенклатурных позиций, а до конца года планируется введение еще 40 новых препаратов, включая толперизон, бисакодил и кларитромицин.