Российская компания завершил создание двух спутниковых платформ

Также Мансуров поделился информацией о ходе работ над тремя спутниками. Среди них спутник дистанционного зондирования Земли SR OKO, аппарат системы климатического мониторинга SR CMS и спутник связи — демонстратор проекта SR NET.

Глава холдинга отметил, что технически они готовы к запускам, но вопрос в финансовых ресурсах. Мансуров выразил надежду на успешный запуск и эффективную работу всех аппаратов, подтвердив их характеристики.

Он также подчеркнул, что создание собственных плат и субсистем позволяет холдингу расширить рынок, предлагая не только спутники, но и отдельные комплектующие для космической техники.