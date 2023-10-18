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19:34, 18 октября 2023
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Российская космическая компания провела испытания метанового ракетного двигателя

Метан является перспективным компонентом

Частная российская космическая компания SR Space достигла важного этапа в разработке кислородно-метанового ракетного двигателя, проведя огневые испытания его камеры сгорания, пишет Наука.рф.

Российская космическая компания провела испытания метанового ракетного двигателя

© Ferra

Эти испытания были проведены на стенде Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ).

SR Space применила новейшие технологии, включая селективное лазерное плавление порошка Inconel 718 и аргонодуговую сварку никелевого сплава и нержавеющей стали, чтобы создать камеру сгорания высокого качества.

Метод SLM на этапе испытаний позволил экспериментально отработать агрегаты жидкостного ракетного двигателя и снизить затраты и время на их производство.

Пётр Кудряшов
Главный конструктор SR Space

Сочетание метана и жидкого кислорода выбрано в качестве топливной пары, и это имеет большой потенциал в сфере разработки многоразовых возвращаемых ракет. Метан обладает рядом преимуществ, таких как высокий удельный импульс, доступность и низкая стоимость.

Главный конструктор SR Space Пётр Кудряшов подчеркнул, что метан является перспективным компонентом для будущих ракетных двигателей.

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