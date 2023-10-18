Российская космическая компания провела испытания метанового ракетного двигателя

Сочетание метана и жидкого кислорода выбрано в качестве топливной пары, и это имеет большой потенциал в сфере разработки многоразовых возвращаемых ракет. Метан обладает рядом преимуществ, таких как высокий удельный импульс, доступность и низкая стоимость.

Главный конструктор SR Space Пётр Кудряшов подчеркнул, что метан является перспективным компонентом для будущих ракетных двигателей.