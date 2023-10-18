Российская космическая компания провела испытания метанового ракетного двигателя

Российская космическая компания провела испытания метанового ракетного двигателяМетан является перспективным компонентом
Частная российская космическая компания SR Space достигла важного этапа в разработке кислородно-метанового ракетного двигателя, проведя огневые испытания его камеры сгорания, пишет Наука.рф.
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Эти испытания были проведены на стенде Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ).
SR Space применила новейшие технологии, включая селективное лазерное плавление порошка Inconel 718 и аргонодуговую сварку никелевого сплава и нержавеющей стали, чтобы создать камеру сгорания высокого качества.
Метод SLM на этапе испытаний позволил экспериментально отработать агрегаты жидкостного ракетного двигателя и снизить затраты и время на их производство.
Сочетание метана и жидкого кислорода выбрано в качестве топливной пары, и это имеет большой потенциал в сфере разработки многоразовых возвращаемых ракет. Метан обладает рядом преимуществ, таких как высокий удельный импульс, доступность и низкая стоимость.
Главный конструктор SR Space Пётр Кудряшов подчеркнул, что метан является перспективным компонентом для будущих ракетных двигателей.