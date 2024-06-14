Российская «летающая лаборатория» прошла испытания после восстановления

Опубликовано 14 июня 2024, 22:54
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Российская «летающая лаборатория» прошла испытания после восстановленияНа базе самолета Ту-214
Самолет Ту-214, предназначенный для использования в качестве «летающей лаборатории», успешно завершил первый полет после восстановления летной годности на аэродроме Казанского авиационного завода. Этот полет стал важным шагом в программе полного импортозамещения, направленной на модернизацию и развитие платформы Ту-214.
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Экипаж компании «Туполев» осуществил полет продолжительностью 1,5 часа на высоте 10 тысяч метров, проверив работу всех систем и оборудования. По словам пилотов, самолет продемонстрировал стабильную работу в штатном режиме без каких-либо замечаний.
В ближайшие месяцы на «летающей лаборатории» будут производиться работы по замене импортных комплектующих на отечественные. Это позволит создать первый за десятилетия российский самолет полностью отечественного производства.
Перед самолетом Ту-214 также стоят задачи дооснащения и окраски, что позволит ему стать функциональным инструментом для дальнейших разработок в авиационной отрасли России.