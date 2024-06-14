В России
Опубликовано 14 июня 2024, 22:54
1 мин.

Российская «летающая лаборатория» прошла испытания после восстановления

На базе самолета Ту-214
Самолет Ту-214, предназначенный для использования в качестве «летающей лаборатории», успешно завершил первый полет после восстановления летной годности на аэродроме Казанского авиационного завода. Этот полет стал важным шагом в программе полного импортозамещения, направленной на модернизацию и развитие платформы Ту-214.
Российская «летающая лаборатория» прошла испытания после восстановления

© Ferra.ru

Экипаж компании «Туполев» осуществил полет продолжительностью 1,5 часа на высоте 10 тысяч метров, проверив работу всех систем и оборудования. По словам пилотов, самолет продемонстрировал стабильную работу в штатном режиме без каких-либо замечаний.

В ближайшие месяцы на «летающей лаборатории» будут производиться работы по замене импортных комплектующих на отечественные. Это позволит создать первый за десятилетия российский самолет полностью отечественного производства.

Перед самолетом Ту-214 также стоят задачи дооснащения и окраски, что позволит ему стать функциональным инструментом для дальнейших разработок в авиационной отрасли России.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Ростех
,
#наука