Российская нейросеть научилась автоматически создавать бизнес-модели предприятий

Сегодня бизнес-моделирование по-прежнему во многом зависит от усилий человека. Специалисты не только продумывают структуру процессов, но и вынуждены тратить время на подбор шаблонов и анализ лучших практик. При этом существующие инструменты, такие как CASE-средства, могут лишь проверять корректность схем и предлагать элементы из готовых библиотек, не участвуя в полноценной генерации модели.

Новое решение от СПб ФИЦ РАН предлагает другой подход. Разработанная система не просто создает модели с нуля, но и умеет достраивать их по заданным фрагментам. Пользователь задает основу, а нейросеть самостоятельно формирует недостающие части, ориентируясь на требования и цели проекта.

В рамках исследования команда проанализировала открытые базы данных, подготовила входные данные и адаптировала существующие алгоритмы машинного обучения. Получившаяся система ориентирована на нужды проектировщиков, аналитиков и менеджеров, облегчая им работу.