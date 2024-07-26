Российская нейросеть определит содержание лейкоцитов в крови с точностью 90%

В пресс-службе Иннополис сообщили, что искусственный интеллект анализирует видео кровотока, снятое специальным микроскопом, что позволяет оперативно выявлять воспалительные процессы и инфекционные заболевания. Обучение нейросеть проходило на имитированных изображениях, что повысило точность определения лейкоцитов на 10%.

Метод предлагает возможность анализа крови в реальном времени без необходимости лабораторных исследований, что может значительно ускорить диагностику и улучшить качество медицинского обслуживания, отметил научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис Алексей Корнаев.