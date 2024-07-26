Опубликовано 26 июля 2024, 11:33
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Российская нейросеть определит содержание лейкоцитов в крови с точностью 90%По анализу видео
Российские учёные разработали нейросеть, способную определять содержание лейкоцитов в крови с точностью 90%. Новая технология, разработанная специалистами Университета Иннополис и Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева, может стать основой для анализа крови без использования шприца.
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В пресс-службе Иннополис сообщили, что искусственный интеллект анализирует видео кровотока, снятое специальным микроскопом, что позволяет оперативно выявлять воспалительные процессы и инфекционные заболевания. Обучение нейросеть проходило на имитированных изображениях, что повысило точность определения лейкоцитов на 10%.
Метод предлагает возможность анализа крови в реальном времени без необходимости лабораторных исследований, что может значительно ускорить диагностику и улучшить качество медицинского обслуживания, отметил научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис Алексей Корнаев.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева