В России
Опубликовано 30 октября 2025, 23:16
1 мин.

Российская нейросеть помогла найти 45 пропавших в Архангельской области

Система также участвовала в раскрытии преступлений
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) компании NtechLab помогли найти 45 без вести пропавших людей в Архангельской области. Система также способствовала выявлению более 300 преступлений и обнаружению свыше 1500 правонарушителей.
Российская нейросеть помогла найти 45 пропавших в Архангельской области

© Ferra.ru

Программный комплекс используется региональной полицией с середины 2024 года. Он анализирует видеопотоки с камер наблюдения и может идентифицировать разыскиваемых людей за доли секунды. Точность распознавания превышает 99,9%.

Технология применяется для изучения видеоматериалов с мест происшествий и преступлений. По словам разработчиков, система не только помогает расследовать уже совершенные правонарушения, но и способна предотвращать их.

NtechLab является технологическим партнером госкорпорации Ростех.

Ранее зампред Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко выступил на XVIII Тюменском цифровом форуме «Инфотех». В своём выступлении он акцентировал внимание на внедрении ИИ в систему управления регионами.