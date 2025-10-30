Российская нейросеть помогла найти 45 пропавших в Архангельской области

Программный комплекс используется региональной полицией с середины 2024 года. Он анализирует видеопотоки с камер наблюдения и может идентифицировать разыскиваемых людей за доли секунды. Точность распознавания превышает 99,9%.

Технология применяется для изучения видеоматериалов с мест происшествий и преступлений. По словам разработчиков, система не только помогает расследовать уже совершенные правонарушения, но и способна предотвращать их.

NtechLab является технологическим партнером госкорпорации Ростех.

Ранее зампред Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко выступил на XVIII Тюменском цифровом форуме «Инфотех». В своём выступлении он акцентировал внимание на внедрении ИИ в систему управления регионами.