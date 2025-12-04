Российская нейросеть поможет избежать очереди на автозаправках

При обнаружении скопления автомобилей система информирует управляющего заправкой. Он может отрегулировать поток машин, направить водителей к свободным колонкам или открыть дополнительные. Если сотрудник не реагирует, сигнал о заторе автоматически поступает в головной офис. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС в российских городах, а полноценное внедрение запланировано на следующий год.

Ntechlab уже имеет ряд решений для транспортной отрасли. Нейросети компании распознают автомобили, находящиеся в угоне или скрывшиеся с места ДТП, выявляют дорожные дефекты и оптимизируют работу общественного транспорта.