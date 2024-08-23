Российская нейросеть ускорит диагностику рака ЖКТ

Проект, реализованный в сотрудничестве с Московским клиническим научным центром имени А. С. Логинова, направлен на снижение врачебных ошибок и ускорение анализа биопсий. Нейросеть обучена на 1,6 миллиона медицинских изображений, что позволяет ей эффективно различать злокачественные опухоли и неопухолевые изменения, отметили в университете.

Система использует сложные нейронные сети для анализа патоморфологических препаратов, обеспечивая высокую точность в сегментации и классификации опухолей. Разработка реализована при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».