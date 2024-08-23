Российская нейросеть ускорит диагностику рака ЖКТ

Опубликовано 23 августа 2024, 14:17
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Российская нейросеть ускорит диагностику рака ЖКТУченые из Университета Иннополис создали новую ИИ-систему
В Университете Иннополис сообщили, что ученые ученые разработали нейросеть для быстрого и точного выявления рака у пациентов с новообразованиями в желудочно-кишечном тракте. Эта система анализирует образцы биопсии и автоматически определяет признаки злокачественных опухолей.
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Проект, реализованный в сотрудничестве с Московским клиническим научным центром имени А. С. Логинова, направлен на снижение врачебных ошибок и ускорение анализа биопсий. Нейросеть обучена на 1,6 миллиона медицинских изображений, что позволяет ей эффективно различать злокачественные опухоли и неопухолевые изменения, отметили в университете.
Система использует сложные нейронные сети для анализа патоморфологических препаратов, обеспечивая высокую точность в сегментации и классификации опухолей. Разработка реализована при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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