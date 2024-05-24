Российская новая платформа поможет сохранить семейные архивы и историю

Платформа создана для борьбы с фальсификацией исторических событий. В компании «Финансовые Инвестиции» отмечают, что MemoryChain позволяет пользователям делиться историями своих героев и управлять их доступностью. Это поможет создать непрерывную цепь памяти для будущих поколений.

Используя технологии блокчейн и NFT, MemoryChain обеспечивает защиту данных от подмены и утраты. Каждый NFT-ключ подтверждает подлинность записи и принадлежит ее владельцу. В будущем пользователи смогут добавлять современные события своей семьи, такие как свадьбы, рождение детей и спортивные достижения. Это позволит формировать уникальное семейное древо для потомков.