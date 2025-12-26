Российская ОАК намерена выйти на мировой рынок гражданской авиатехники

В интервью телеканалу "Россия 24" Бадеха заявил, что после удовлетворения потребностей внутреннего рынка, корпорация рассчитывает на экспорт российских гражданских самолётов.

Он также отметил, что с рядом дружественных государств переговоры по поставкам отечественной авиатехники находятся на продвинутой стадии, а с некоторыми ведутся предварительные обсуждения.

Бадеха подчеркнул, что зарубежные клиенты осведомлены о российских авиапроектах и заинтересованы в их реализации, однако главным приоритетом остаётся внутренний рынок.

«Насытив, в первую очередь, безусловно, наши авиалинии, мы рассчитываем на то, что будут продажи за рубеж», — подчеркнул глава ОАК.