Российская ОАК намерена выйти на мировой рынок гражданской авиатехники

Опубликовано 26 декабря 2025, 16:481 мин.
Российская ОАК намерена выйти на мировой рынок гражданской авиатехникиНо сначала насытит отечественный рынок
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) намерена выйти на международный рынок гражданской авиации, но сначала планирует насытить российские авиалинии, сообщил глава компании Вадим Бадеха.
© Объединенная авиастроительная корпорация
В интервью телеканалу "Россия 24" Бадеха заявил, что после удовлетворения потребностей внутреннего рынка, корпорация рассчитывает на экспорт российских гражданских самолётов.
Он также отметил, что с рядом дружественных государств переговоры по поставкам отечественной авиатехники находятся на продвинутой стадии, а с некоторыми ведутся предварительные обсуждения.
Бадеха подчеркнул, что зарубежные клиенты осведомлены о российских авиапроектах и заинтересованы в их реализации, однако главным приоритетом остаётся внутренний рынок.
«Насытив, в первую очередь, безусловно, наши авиалинии, мы рассчитываем на то, что будут продажи за рубеж», — подчеркнул глава ОАК.