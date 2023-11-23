Российская орбитальная станция поможет изучить Землю, как никогда раньше

Корсаков подчеркнул, что орбита полета РОС обеспечит "колоссальные возможности для расширения знаний о Земле”. Российская орбитальная станция, запуск которой запланирован на 2027 год, представляет собой множество модулей, включая научно-энергетический и базовый, размещенных на высокоширотной орбите с углом наклона 96,8 градуса.

Это положение позволит охватить полностью территорию России, что невозможно с Международной космической станции, летающей на орбите с наклонением 51,6 градуса. Планируемый полёт обещает новую эру исследований о Земле, предоставляя уникальную перспективу для космической науки.