Российская орбитальная станция поможет изучить Землю, как никогда раньше

Российская орбитальная станция поможет изучить Землю, как никогда раньшеЗапуск запланирован на 2027 год
Российский космонавт Сергей Корсаков подчеркнул, что планируемый полёт Российской Орбитальной Станции (РОС) на высокоширотную орбиту приведёт к получению уникальных данных о нашей планете. На Aerospace Science Week он сравнил этот опыт с исследованием новой планеты, утверждая, что масштаб информации будет огромным, пишет РИА Новости.
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Корсаков подчеркнул, что орбита полета РОС обеспечит "колоссальные возможности для расширения знаний о Земле”. Российская орбитальная станция, запуск которой запланирован на 2027 год, представляет собой множество модулей, включая научно-энергетический и базовый, размещенных на высокоширотной орбите с углом наклона 96,8 градуса.
Это положение позволит охватить полностью территорию России, что невозможно с Международной космической станции, летающей на орбите с наклонением 51,6 градуса. Планируемый полёт обещает новую эру исследований о Земле, предоставляя уникальную перспективу для космической науки.