В России
Опубликовано 04 июня 2025, 09:59
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Российская орбитальная станция станет автономным дроном в космосе

Первый модуль запустят уже в 2027 году
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о будущем отечественной орбитальной станции. По его словам, новая Российская орбитальная станция (РОС) будет представлять собой полностью автоматизированный объект, работающий как дрон на орбите.
Российская орбитальная станция станет автономным дроном в космосе

© Ferra.ru

Разработка станции уже идёт, и запуск её первого модуля запланирован на 2027 год. Это будет научно-энергетический блок, с которого начнётся формирование всей конструкции на околополярной орбите. В следующие три года к нему должны присоединиться ещё три модуля — базовый, шлюзовой и универсально-узловой. Они вместе образуют центральную часть станции.

С 2031 по 2033 год запланирован второй этап: к станции добавят ещё два специализированных модуля. Таким образом, к 2033 году Россия рассчитывает завершить формирование своей автономной космической платформы.

Новый национальный проект в области освоения космоса охватывает и другие направления — от разработки возвращаемой ступени ракеты-носителя «Амур» до создания системы спутников для широкополосного интернета и детального наблюдения Земли.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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