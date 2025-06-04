Российская орбитальная станция станет автономным дроном в космосе

Разработка станции уже идёт, и запуск её первого модуля запланирован на 2027 год. Это будет научно-энергетический блок, с которого начнётся формирование всей конструкции на околополярной орбите. В следующие три года к нему должны присоединиться ещё три модуля — базовый, шлюзовой и универсально-узловой. Они вместе образуют центральную часть станции.

С 2031 по 2033 год запланирован второй этап: к станции добавят ещё два специализированных модуля. Таким образом, к 2033 году Россия рассчитывает завершить формирование своей автономной космической платформы.

Новый национальный проект в области освоения космоса охватывает и другие направления — от разработки возвращаемой ступени ракеты-носителя «Амур» до создания системы спутников для широкополосного интернета и детального наблюдения Земли.