Российская орбитальная станция станет основой для будущих баз на Луне

Создание станции идет в рамках стратегии перехода к новым формам освоения космоса. Планируется, что РОС будет способна функционировать автономно и выполнять задачи с минимальным участием человека, что важно для будущих внеземных миссий.

Развертывание станции запланировано с 2027 по 2033 год. Первыми в космос отправятся научно-энергетический модуль и базовые элементы, затем к ним присоединятся шлюзовой и узловой модули. На втором этапе, после 2031 года, к станции добавят два дополнитель ных целевых модуля.