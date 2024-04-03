Российская ОС Astra Linux выйдет на международный рынок

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:51
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Российская ОС Astra Linux выйдет на международный рынокВ 2025 году
Генеральный директор компании «Астра», разработчика ОС Astra Linux, Илья Сивцев объявил о планах начать расширение на международный рынок в 2025 году. Пока же компания сосредотачивается на разработке продуктов для внутреннего рынка. Сивцев подчеркнул важность создания качественных продуктов и решения технических задач для российских потребителей, прежде чем начинать международное расширение.
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В настоящее время «Астра» активно работает на белорусском рынке через свои дочерние компании. Планы компании на будущее включают в себя использование международного опыта для улучшения своих продуктов и услуг, а также расширение географии своего присутствия на мировом рынке.
Хотя компания пока ориентирована на внутренний рынок, ее руководство уже начало готовиться к международной экспансии. Планируется, что это будет новый этап в развитии «Астры», который поможет ей укрепить свои позиции и увеличить конкурентоспособность в мировом масштабе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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