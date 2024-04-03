Российская ОС Astra Linux выйдет на международный рынок

В настоящее время «Астра» активно работает на белорусском рынке через свои дочерние компании. Планы компании на будущее включают в себя использование международного опыта для улучшения своих продуктов и услуг, а также расширение географии своего присутствия на мировом рынке.

Хотя компания пока ориентирована на внутренний рынок, ее руководство уже начало готовиться к международной экспансии. Планируется, что это будет новый этап в развитии «Астры», который поможет ей укрепить свои позиции и увеличить конкурентоспособность в мировом масштабе.