Российская ОС «Аврора» станет основой для отечественной игровой консоли

Для этого у компании есть все необходимые инструменты, включая «Аврора SDK», который обеспечивает среду для написания и отладки кода, а также инструменты сборки программ и эмулятор операционной системы. Это позволяет разрабатывать приложения даже без наличия соответствующего оборудования.

Согласно словам гендиректора, сейчас уже несколько десятков игр адаптированы под «Аврору». Эти проекты, в основном, портированы энтузиастами, использующими специализированный софт, написанный авторами операционной системы.

Эйгес также отметил, что поддержка языка программирования С/С++ позволяет переносить игровые проекты на различные аппаратные платформы, на которых работает «Аврора». Это открывает новые возможности для создания игр на российских устройствах и демонстрирует потенциал платформы по графике и оборудованию.