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В России
Опубликовано 17 апреля 2024, 10:45
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Российская ОС «Аврора» станет основой для отечественной игровой консоли

Для этого у компании есть все необходимые инструменты
Компания «Открытая мобильная платформа» предложила использовать свою операционную систему «Аврора» для управления первой российской игровой консолью. Генеральный директор компании Павел Эйгес подчеркнул, что «Аврора» может быть адаптирована под нужды разработчиков игр и на игровых устройствах, включая приставки и консоли.
Российская ОС «Аврора» станет основой для отечественной игровой консоли

© Ferra.ru

Для этого у компании есть все необходимые инструменты, включая «Аврора SDK», который обеспечивает среду для написания и отладки кода, а также инструменты сборки программ и эмулятор операционной системы. Это позволяет разрабатывать приложения даже без наличия соответствующего оборудования.

Согласно словам гендиректора, сейчас уже несколько десятков игр адаптированы под «Аврору». Эти проекты, в основном, портированы энтузиастами, использующими специализированный софт, написанный авторами операционной системы.

Эйгес также отметил, что поддержка языка программирования С/С++ позволяет переносить игровые проекты на различные аппаратные платформы, на которых работает «Аврора». Это открывает новые возможности для создания игр на российских устройствах и демонстрирует потенциал платформы по графике и оборудованию.