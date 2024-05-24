Российская платформа коротких видео Yappy интегрировала технологии ИИ

Технологии ИИ также активно применяются на национальном видеохостинге Rutube. Генеральный продюсер Давид Кочаров отметил запуск ИИ-shorts — коротких вертикальных видео, которые разнообразили контент благодаря анимации. Кроме того, Rutube реализовал шоу «ИИгры», где искусственный интеллект выступает в роли ведущего.

Технический директор Rutube Ростислав Чернаков рассказал, что ИИ анализирует видео при загрузке, выявляя контент 18+, оружие и нарушения авторских прав.