Российская платформа коротких видео Yappy интегрировала технологии ИИ

Опубликовано 24 мая 2024, 17:47
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Российская платформа коротких видео Yappy интегрировала технологии ИИДля модерации контента
Российская платформа коротких видео Yappy использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения модерации контента и рекомендательных систем. Генеральный директор Данила Овчаров подчеркнул, что ИИ помогает авторам в создании и редактировании видео, а также в генерации контента и улучшении алгоритмов, которые продвигают видео в топ.
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Технологии ИИ также активно применяются на национальном видеохостинге Rutube. Генеральный продюсер Давид Кочаров отметил запуск ИИ-shorts — коротких вертикальных видео, которые разнообразили контент благодаря анимации. Кроме того, Rutube реализовал шоу «ИИгры», где искусственный интеллект выступает в роли ведущего.
Технический директор Rutube Ростислав Чернаков рассказал, что ИИ анализирует видео при загрузке, выявляя контент 18+, оружие и нарушения авторских прав.