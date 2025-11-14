Российская школьница создала лазерное устройство для очистки рек ото льда

Опубликовано 14 ноября 2025, 13:471 мин.
Российская школьница создала лазерное устройство для очистки рек ото льдаРазработка предназначена для использования в Арктике
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученица из подмосковного Калининца Дарья Иванова разработала прототип лазерной системы для очистки водных путей ото льда. Ее проект вошел в десятку лучших на всероссийском конкурсе «Я — конструктор будущего», организованном вузом.
Устройство представляет собой катамаран с лазерной матрицей, который крепится к борту судна. Конструкция, напечатанная на 3D-принтере из пластика, включает три секции: для плат управления, элементов питания и лазерных диодов. Для движения используются бесщеточные электромоторы в защитных кожухах, отметили в пресс-службе.
Система оборудована ультразвуковыми дальномерами для ориентации вдоль борта и водонепроницаемыми датчиками для автоматической остановки. Устройство перемещается по зигзагообразной траектории, разрушая лед лазерным лучом. Разработка может найти применение на Северном морском пути.