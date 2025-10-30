Российская система «Офтальмик+» спасла от слепоты более 700 человек

Система предназначена для организации скрининга диабетической ретинопатии в регионах России. Для работы с «Офтальмик+» медицинские учреждения используют специальные фундус-камеры, позволяющие проводить детальное обследование глазного дна. За время реализации проекта диагностику прошли более 10 000 человек.

Разработчики ожидают, что уже в первой половине 2026 года «Офтальмик+» получит регистрационное удостоверение как медицинское изделие и будет официально выведен на рынок. После этого СибГМУ планирует создать цифровую платформу для хранения и обработки снимков глазного дна, а также взять на себя сопровождение и техническую поддержку продукта.