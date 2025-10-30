Российская система «Офтальмик+» спасла от слепоты более 700 человек

Опубликовано 30 октября 2025, 23:101 мин.
Российская система «Офтальмик+» спасла от слепоты более 700 человекСистему внедряют в клиники
В Томской области успешно применяется система поддержки врачебных решений «Офтальмик+», разработанная Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ). Благодаря этому проекту удалось предотвратить потерю зрения у 710 пациентов за 2024 год и девять месяцев 2025 года.
Система предназначена для организации скрининга диабетической ретинопатии в регионах России. Для работы с «Офтальмик+» медицинские учреждения используют специальные фундус-камеры, позволяющие проводить детальное обследование глазного дна. За время реализации проекта диагностику прошли более 10 000 человек.
Разработчики ожидают, что уже в первой половине 2026 года «Офтальмик+» получит регистрационное удостоверение как медицинское изделие и будет официально выведен на рынок. После этого СибГМУ планирует создать цифровую платформу для хранения и обработки снимков глазного дна, а также взять на себя сопровождение и техническую поддержку продукта.