Российская студентка разработала лазер для борьбы с дронами

Опубликовано 22 августа 2024, 21:00
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Российская студентка разработала лазер для борьбы с дронамиУстройство эффективно ослепляет дроны и оптические прицелы
Студентка Политехнического колледжа Новгородского государственного университета (НовГУ) Варвара Андреева разработала устройство для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) с помощью лазерного излучения. Эта разработка создает пространственно-объемную завесу лазерного света, способную ослеплять дроны и оптические прицелы.
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Варвара Андреева отметила, что данное устройство отличается полной автономностью и низким энергопотреблением. Оно непрерывно сканирует область в режиме ожидания и автоматически активируется при обнаружении БЛА с видеонаблюдением, создавая лазерное препятствие, которое может отключить дрон или ослепить оптическое оборудование противника.
Работа Варвары Андреевой заняла первое место на VIII Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая исследовательская статья» в секции «Технические науки». Устройство формирует завесу лазерного излучения на расстоянии до 100 метров и площади 20 квадратных метров, отметили в пресс-службе вуза.