Российская студентка разработала лазер для борьбы с дронами

Варвара Андреева отметила, что данное устройство отличается полной автономностью и низким энергопотреблением. Оно непрерывно сканирует область в режиме ожидания и автоматически активируется при обнаружении БЛА с видеонаблюдением, создавая лазерное препятствие, которое может отключить дрон или ослепить оптическое оборудование противника.

Работа Варвары Андреевой заняла первое место на VIII Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая исследовательская статья» в секции «Технические науки». Устройство формирует завесу лазерного излучения на расстоянии до 100 метров и площади 20 квадратных метров, отметили в пресс-службе вуза.