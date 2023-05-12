12:49, 12 мая 2023
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Российская тест-система позволит заранее выявить рак«Герда-Биочип» позволяет выявить 23 «раковые» мутации
Созданная российскими медиками тест-система помогает найти 23 мутации, наличие которых увеличивает риск развития у человека раковых опухолей.
Разработанный специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ тест-система позволяет выявить мутации, повышающие риски появления определенных опухолей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Набор «Герда-Биочип» позволяет обнаружить 23 мутации, присутствие которых повышает риски возникновения определенных опухолей, рассказали в Минздраве. Таким образом, в случае возникновения раковой опухоли, ее можно будет выявить на ранней стадии. Кроме того, статус этих мутаций позволяет подбирать оптимальный подход к лечению.