Российская установка научилась получать до 1000 л воды из воздуха в сутки

Опубликовано 12 августа 2026, 20:541 мин.
Российская установка научилась получать до 1000 л воды из воздуха в суткиСистема работает при температуре до +60 °C
В пресс-службе АНО «Развитие человеческого капитала» сообщили, что российская инжиниринговая компания «Воздушный родник» разработала установку «Вода в пустыне», которая извлекает питьевую воду из атмосферного воздуха. Производительность базовой версии достигает 1000 литров в сутки.
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Оборудование рассчитано на температуру от +12 до +60 °C и абсолютную влажность от 5 г/м³. Установка использует многоступенчатую конденсацию, подготовку воздушного потока и двухконтурное охлаждение.
После конденсации отработанный воздух проходит через рекуператор и передает холод поступающему потоку. Заявленное энергопотребление составляет 0,4−0,7 кВт·ч на литр воды. Установка может работать автономно от солнечных батарей.
Испытания прошли в Узбекистане в 2024 году и Индии в 2025 году. Технология защищена 18 патентами РФ, а проект перешел к пилотной коммерциализации.