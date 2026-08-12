Российская установка научилась получать до 1000 л воды из воздуха в сутки

Оборудование рассчитано на температуру от +12 до +60 °C и абсолютную влажность от 5 г/м³. Установка использует многоступенчатую конденсацию, подготовку воздушного потока и двухконтурное охлаждение.

После конденсации отработанный воздух проходит через рекуператор и передает холод поступающему потоку. Заявленное энергопотребление составляет 0,4−0,7 кВт·ч на литр воды. Установка может работать автономно от солнечных батарей.

Испытания прошли в Узбекистане в 2024 году и Индии в 2025 году. Технология защищена 18 патентами РФ, а проект перешел к пилотной коммерциализации.