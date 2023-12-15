Российские АЭС снизили выбросы парниковых газов на 100 млн тонн

Производство электроэнергии на всех российских АЭС за текущий год превысило планы Федеральной антимонопольной службы на 2%, достигнув более чем 206 миллиардов киловатт-часов. Это позволило значительно снизить выбросы парниковых газов, что эквивалентно объему выбросов Москвы за два года или всей металлургической промышленности страны за год, добавили в пресс-службе.

Концерн включает в себя 11 атомных станций, обладающих статусом филиалов. Всего на этих станциях эксплуатируется 37 энергоблоков, формирующих более 20% общего объема производства электроэнергии в России