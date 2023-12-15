В России
20:59, 15 декабря 2023
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Российские АЭС снизили выбросы парниковых газов на 100 млн тонн

11 действующих энергоблоков

Концерн «Росэнергоатом» отчитался о значительном сокращении выбросов парниковых газов благодаря работе российских атомных станций. Согласно пресс-службе концерна, за считанные месяцы 11 действующих энергоблоков АЭС предотвратили выброс около 100 миллионов тонн CO2, пишет ТАСС.

Российские АЭС снизили выбросы парниковых газов на 100 млн тонн

© Ferra.ru

Производство электроэнергии на всех российских АЭС за текущий год превысило планы Федеральной антимонопольной службы на 2%, достигнув более чем 206 миллиардов киловатт-часов. Это позволило значительно снизить выбросы парниковых газов, что эквивалентно объему выбросов Москвы за два года или всей металлургической промышленности страны за год, добавили в пресс-службе.

Концерн включает в себя 11 атомных станций, обладающих статусом филиалов. Всего на этих станциях эксплуатируется 37 энергоблоков, формирующих более 20% общего объема производства электроэнергии в России

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#экология
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