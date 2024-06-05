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В России
Опубликовано 05 июня 2024, 17:29
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Российские айтишники назвали специализации, которым они обучаются

Согласно исследованию
Согласно исследованию Rambler&Co и «Школы 21», 68% россиян считают, что цифровые навыки необходимы для работы. Опрос охватил более 54 000 человек и также показал, что среди IT-специалистов наибольший интерес вызывает язык программирования Python (32%). Следом идут C++ (23%), Java (13%) и JavaScript (9%).
Российские айтишники назвали специализации, которым они обучаются

© Ferra.ru

Среди технологий, которые россияне хотели бы освоить, лидируют искусственный интеллект (25%), анализ данных (21%) и кибербезопасность (21%). Большинство опрошенных считают важным умение программировать на нескольких языках и обладать общей цифровой грамотностью.

Оценка состояния IT-индустрии в России выявила, что 22% респондентов считают трудоустройство и карьерный рост в этой сфере сложными, несмотря на наличие хороших специалистов. Однако 30% уверены, что рабочие места всегда доступны, а 34% отмечают, что новые технологии создают новые вакансии.

Александр Федяков, директор «Школы 21», подчеркнул важность цифровых навыков для успешной карьеры. Он отметил, что технологии развиваются быстро, и важно не бояться осваивать новое. «Школа 21» помогает в подготовке компетентных цифровых инженеров и оценке уровня ИТ-навыков. Всероссийский конкурс «Цифровой марафон» уже привлек более 90 тысяч участников, помогающих оценить и улучшить свои цифровые навыки.

Источник:Rambler&Co
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#IT
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#Rambler&Co
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#технологии