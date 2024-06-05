Российские айтишники назвали специализации, которым они обучаются

Среди технологий, которые россияне хотели бы освоить, лидируют искусственный интеллект (25%), анализ данных (21%) и кибербезопасность (21%). Большинство опрошенных считают важным умение программировать на нескольких языках и обладать общей цифровой грамотностью.

Оценка состояния IT-индустрии в России выявила, что 22% респондентов считают трудоустройство и карьерный рост в этой сфере сложными, несмотря на наличие хороших специалистов. Однако 30% уверены, что рабочие места всегда доступны, а 34% отмечают, что новые технологии создают новые вакансии.

Александр Федяков, директор «Школы 21», подчеркнул важность цифровых навыков для успешной карьеры. Он отметил, что технологии развиваются быстро, и важно не бояться осваивать новое. «Школа 21» помогает в подготовке компетентных цифровых инженеров и оценке уровня ИТ-навыков. Всероссийский конкурс «Цифровой марафон» уже привлек более 90 тысяч участников, помогающих оценить и улучшить свои цифровые навыки.